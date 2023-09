Arriva in Consiglio dei ministri il disegno di legge «Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del Codice della strada». Il testo torna oggi in Cdm dopo il passaggio in Conferenza unificata. Dove le Regioni hanno chiesto di inasprire le sanzioni per chi usa il cellulare alla guida o per eccesso […]

Arriva in Consiglio dei ministri il disegno di legge «Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del Codice della strada». Il testo torna oggi in Cdm dopo il passaggio in Conferenza unificata. Dove le Regioni hanno chiesto di inasprire le sanzioni per chi usa il cellulare alla guida o per eccesso di velocità. Adesso, dopo l’ok del governo Meloni, comincerà l’iter parlamentare. Le nuove norme dovrebbero diventare legge entro l’autunno.

1.600 euro di multa per il telefono in auto

Nel provvedimento c’è anche un inasprimento delle sanzioni per chi supera i limiti di velocità.

Per chi guida chattando al telefonino le sanzioni sono triplicate: la multa potrà arrivare fino a 1.600 euro. I punti tolti dalla patente con la recidività arrivano a dieci. Il nuovo codice prevede la sospensione immediata della patente per chi guida con il telefono o commette infrazioni pericolose. La prima volta la sospensione sarà di 20 giorni. A riportare le modifiche che saranno apportate è Open. Ci sarà poi l’Alcolock per bloccare le auto di chi ha un tasso alcolico fuori dai limiti. I neopatentati non potranno salire sulle supercar se non dopo 3 anni.

L’ergastolo della patente arriva per chi reitera reati particolarmente gravi.

Come la guida sotto effetto di sostanze o quella in stato di ebbrezza. I minorenni beccati senza patente dovranno poi attendere i 24 anni per averla. L’alcolock sarà obbligatorio per i condannati per guida sotto l’effetto di alcol.

I monopattini e gli autovelox

I monopattini avranno codice identificativo e assicurazione. Gli utenti avranno anche l’obbligo di indossare il casco. Arrivano anche sanzioni per la sosta sul marciapiede o nelle aree riservate ai disabili. I monopattini avranno anche un dispositivo per il blocco appena si arriva in aree extra-urbane.

Le ore minime di guida necessarie per la patente passano a 12. Gli autovelox e i segnali che ne indicano la collocazione saranno riformati: prevista la segnalazione della presenza dell’autovelox ma anche il limite di velocità indicato.

L’ergastolo della patente

Le nuove norme prevedono sanzioni almeno tre volte più alte e patente sospesa fino a 15 giorni per chi ha già meno di 20 punti e fino a 30 per chi è stato già in passato responsabile di un incidente stradale. La sospensione della patente (per chi ha meno di 20 punti) arriva anche in caso di guida pericolosa o contromano, di passaggio con il rosso, di contromano in autostrada.

Per gli automobilisti arriva anche l’obbligo di avere una distanza di 1,5 metri per superare un ciclista. Per i recidivi sull’alcol alla guida l’alcolock porterà al blocco del motore. Revoca a vita della patente per reati gravissimi come la fuga dopo un incidente stradale.