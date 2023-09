Italia, forte scossa di terremoto

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 ha colpito la provincia di Firenze alle 5:10 di questa mattina. Secondo le informazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), l’epicentro è stato localizzato a 3 km a sud-ovest del Comune di Marradi. La scossa è stata avvertita chiaramente a Firenze, ma le sue onde si sono propagate anche in Emilia-Romagna e nelle Marche.

Sebbene non si siano al momento registrati danni a persone o strutture, la paura ha spinto centinaia di cittadini a riversarsi nelle strade. La Protezione Civile sta effettuando controlli per valutare l’entità del sisma.

Tommaso Triberti, sindaco di Marradi, in una dichiarazione a Rainews24 ha confermato: “C’è molta preoccupazione, tanta gente in strada, ma non si segnalano danni particolari”. Come misura precauzionale, oggi tutte le scuole di Marradi resteranno chiuse. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha commentato sui social: “Al momento non risultano situazioni di particolare criticità. Continueranno i controlli agli edifici e strutture”.

Nel corso dei 35 minuti successivi al sisma principale, l’Ingv ha registrato almeno otto scosse di assestamento. La più significativa di queste ha raggiunto una magnitudo di 2.8 ed è avvenuta a 4 km a ovest di Tredozio, in provincia di Forlì-Cesena, a circa 10 km in linea d’aria da Marradi.

Nella vicina Romagna, i vigili del fuoco di Forlì stanno effettuando controlli per possibili crepe in alcune abitazioni. Anche se non risultano persone coinvolte, numerose sono state le chiamate alla sala operativa da parte di cittadini spaventati. Verifiche sono in corso su segnalazioni di danni. Si prevede inoltre che nel pomeriggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà Forlì, in occasione dell’apertura dell’anno scolastico, con la XXIII edizione dell’evento “Tutti a Scuola”.