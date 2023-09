Episodio grottesco avvenuto a Pescara lo scorso 13 agosto. Nel piazzale della Stazione, una ragazza di 22 anni sta attendendo gli amici, quando un 31enne le si avvicina e incomincia a molestarla insistentemente. La ragazza si spaventa e lui chiama in soccorso la mamma: la donna, dopo essersi resa conto che la ragazza li ha […]

Episodio grottesco avvenuto a Pescara lo scorso 13 agosto. Nel piazzale della Stazione, una ragazza di 22 anni sta attendendo gli amici, quando un 31enne le si avvicina e incomincia a molestarla insistentemente. La ragazza si spaventa e lui chiama in soccorso la mamma: la donna, dopo essersi resa conto che la ragazza li ha fotografati, l’ha invita a presentare denuncia, dicendole anche che avrebbe dovuto essere contenta di aver ricevuto le attenzioni di “un bell’uomo”. Così la ragazza con prontezza, riesce a richiedere l’intervento della polizia.

Il protagonista dell’episodio è per l’appunto un giovane di 31 anni, arrestato per violenza sessuale dalla Squadra Mobile in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare, emessa dal gip del capoluogo adriatico, su richiesta della Procura.