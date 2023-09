Di Redazione // Attualità 19 Settembre 2023, 15:51

Operazione lampo dei carabinieri della Compagnia Milano Porta Magenta: hanno arrestato un trentaduenne italiano, incensurato residente a Lodi, per detenzione di materiale pedopornografico. L’uomo aveva nascosto in casa, in un cloud, circa 700 video con scene di sesso con minori. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo una segnalazione di una donna che l’uomo aveva contattato […]