Fanno inorridire e suscitano rabbia le immagini che arrivano da una scuola statunitense, dove un bambino autistico di appena tre anni è stato picchiato da un bidello.

Nei filmati, estrapolati dalla telecamere di videosorveglianza, si vede chiaramente l’uomo aggredire il piccolo con un pugno in testa.

Le immagini crude mostrano come il bimbo tenti di scappare, ma l’uomo lo rincorre e, dopo averlo steso a terra, lo porta via a testa in giù, prendendolo per le caviglie come fosse un sacco di patate.

I genitori hanno denunciato l’aggressione shock alle autorità locali e, adesso, chiedono a gran voce di sapere cosa sia accaduto in quella scuole degli orrori.