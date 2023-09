Guerra in Ucraina, Zelensky spietato al vertice ONU: “Togliere il potere di veto alla Russia”

Di fronte al Consiglio di Sicurezza dell’Onu, Volodymyr Zelensky, ha esposto la sua opinione senza mezzi termini. Secondo il leader ucraino, l’aggressione da parte della Russia “ha messo l’Onu in una situazione di stallo” sottolineando come l’organizzazione intergovernativa abbia “riconosciuto la Russia come unico responsabile” ma non abbia potuto impedire il progredire del conflitto perché […]

Di fronte al Consiglio di Sicurezza dell’Onu, Volodymyr Zelensky, ha esposto la sua opinione senza mezzi termini. Secondo il leader ucraino, l’aggressione da parte della Russia “ha messo l’Onu in una situazione di stallo” sottolineando come l’organizzazione intergovernativa abbia “riconosciuto la Russia come unico responsabile” ma non abbia potuto impedire il progredire del conflitto perché la Russia ha il potere di veto all’interno del Consiglio.

SENZA MEZZI TERMINI

Dall’aula del palazzo di vetro, Zelensky ha ribadito come il “nemico russo” non sia stato debitamente punito: “Mentre la Russia spinge il mondo verso la guerra finale, l’Ucraina sta facendo di tutto per garantire che dopo l’aggressione russa nessuno al mondo oserà attaccare alcuna nazione.

L’uso delle armi deve essere limitato, i crimini di guerra devono essere puniti, le persone deportate devono tornare a casa e l’occupante deve tornare nella propria terra”. Ha poi continuando ribadendo: “In questi giorni all’Assemblea Generale si è sentita spesso la parola ‘disuguaglianza ed è esattamente questa disuguaglianza che rende le Nazioni Unite poco efficaci e il mondo meno sicuro. Purtroppo questo seggio al Consiglio di Sicurezza, che la Russia occupa illegalmente è usato da bugiardi il cui lavoro è quello di coprire l’aggressione e il genocidio”, ha detto ancora il presidente ucraino sottolineando come l’attuale sistema dell’Onu faccia si che gli altri membri hanno meno potere di quelli che hanno il veto.

CRIMINI ORRENDI

“La Russia non ha di diritto di avere le armi nucleari”: un rischio che secondo il presidente ucraino riguarda tutto il mondo. Poi la pesante accusa diretta a Mosca di genocidio per la deportazione dei bambini ucraini.

VERTICE MONDIALE

Zelensky ha poi annunciato all’Onu che il suo Paese si sta impegnando nella preparazione di un “vertice mondiale per la pace”.

Vertice al quale vuole invitare tutti i leader mondiali che condannano fermamente l’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia.

“A Hiroshima, Copenaghen e Gedda hanno avuto luogo importanti discussioni e scambi sull’attuazione di un piano di pace. E ora stiamo preparando un vertice mondiale sulla pace. Invito tutti voi, tutti coloro che non tollerano alcuna aggressione, a preparare congiuntamente questo vertice.”

POSSIBILE LIETO FINE

“Il completo ritiro di tutte le truppe russe, comprese la Flotta Russa, e il ritiro di tutti i mercenari e formazioni paramilitari dall’intero territorio ucraina, piena restaurazione del controllo ucraino su tutti i nostri confini: solo l’applicazione di questi due punti potrebbe portare ad un’onesta e completa fine delle ostilità”, ha infine aggiunto Zelensky facendo riferimento alla formula di pace proposta dall’Ucraina.