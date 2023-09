Due forti perturbazioni ci faranno dimenticare l’estate. Entro il weekend i termometri scenderanno giù di 7-8 gradi e piogge insistenti ci daranno un primo assaggio di autunno.

La nuova perturbazione denominata “spagnola” poiché proveniente dalla Penisola Iberica, porterà un primo peggioramento al Centro-Nord con piovaschi ma anche temporali, specie dal pomeriggio sul settore occidentale. Una seconda perturbazione, di origine atlantica e molto più intensa, scenderà poi dalla Scozia fino all’Italia: giovedì e venerdì sono previste piogge anche persistenti al Nord e su parte del Centro.

Solamente la Sicilia e la Puglia rimarranno attanagliate dal caldo africano.

Così il weekend segnerà il definitivo punto di svolta: da sabato tutta l’Italia vivrà condizioni autunnali, con un calo delle temperature diffuso, specie in Sicilia dove avremo un calo medio di 7-8 gradi, da 35°C a 27-28°C.

SETTIMANA A SORPRESA

La sorpresa potrebbe arrivare la prossima settimana con un’Italia capovolta: al Sud insisteranno condizioni autunnali con piogge; al Nord è invece prevista la rimonta di un gigantesco anticiclone Sull’Italia settentrionale si prevede quindi una fase stabile e soleggiata con lo zero termico che potrebbe salire fino a valori eccezionali per il periodo, complicando ancora di più la vita dei nostri poveri ghiacciai alpini.

Errato quindi dire che non esistono più le mezze stagioni: i prossimi 10 giorni saranno il campo di battaglia tra la fine dell’Estate, l’anticipo d’Autunno, il ritorno dell’Estate al Nord ed il vero autunno perturbato e pericoloso al Sud. Prepariamoci quindi, per un’Italia dalle porte girevoli: fino a sabato maltempo al Centro-Nord e sole al Sud, in seguito maltempo al Sud e sole al Centro-Nord.

Più mezza stagione di così.

NEL DETTAGLIO

Oggi. Al nord: peggiora dal pomeriggio dal Nord-Ovest verso il Triveneto.

Al centro: peggiora in Toscana, in nottata pure su Umbria e Lazio. Al sud: in nottata piogge in Campania, stabile e caldo altrove.

Domani. Al nord: piogge sparse in un contesto simil-autunnale. Al centro: arrivano piogge diffuse, specie sulle tirreniche. Al sud: temporali in Campania, soleggiato su estremo sud con caldo africano.

Venerdì 22. Al nord: piogge anche forti in un contesto simil-autunnale. Al centro: piogge sparse localmente intense specie in Toscana. Al sud: nuvolosità variabile, ancora caldo in Sicilia.