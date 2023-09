Reddito di cittadinanza: proteste, violenza e caos a Roma

Forti tensioni nella mattinata di mercoledì 20 settembre a Roma. In pieno centro storico, più precisamente a piazza Santi Apostoli, sono giunti gruppi di manifestanti dalla Campania. Bus carichi di ex percettori del reddito di cittadinanza e membri dei Cobas, per protestare contro le scelte del governo sul lavoro e i sussidi. Le prime tensioni sono […]

Forti tensioni nella mattinata di mercoledì 20 settembre a Roma. In pieno centro storico, più precisamente a piazza Santi Apostoli, sono giunti gruppi di manifestanti dalla Campania. Bus carichi di ex percettori del reddito di cittadinanza e membri dei Cobas, per protestare contro le scelte del governo sul lavoro e i sussidi. Le prime tensioni sono avvenute a Piazza Venezia con i giornalisti e poi con le forze dell’ordine. Gli attivisti volevano sfilare in corteo nonostante si trattasse di un sit in. Gli scontri sono avvenuti con la polizia in assetto antisommossa che ha effettuato cariche di alleggerimento respingendo il tentativo di sfondamento.

Nel frattempo i pullman da Napoli continuano ad arrivare. Si stima che nelle prossime ore ne arrivino più di 600 per la protesta del “movimento di lotta disoccupati 7 novembre”.

La manifestazione è stata organizzata per protestare “contro il taglio del reddito di cittadinanza ma anche per l’immediato inserimento al lavoro della platea storica che è oggi formata da corsisti che hanno partecipato ai corsi formativi e agli stage”.