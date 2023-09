Trovata carbonizzata, il sospetto atroce: c’è un indagato

Il figlio della donna è stato convocato in caserma dove è sotto interrogatorio ormai da ore.

Un presunto matricidio dietro la morte di una donna di 71 anni, il cui corpo è stato ritrovato carbonizzato all’interno dell’abitazione, a San Michele Salentino, nel brindisino. La notizia è stata riportata da la Repubblica. Il figlio della donna è stato convocato in caserma dove è sotto interrogatorio ormai da ore: il sospetto è che l’uomo, 47enne, possa aver ucciso la donna.

La salma dell’anziana, Cosimina il suo nome, è stata trasferita nell’obitorio dell’ospedale Perrino di Brindisi e messa a disposizione degli inquirenti: il medico legale ha già eseguito una visita esterna ma saranno disposti ulteriori accertamenti.

Sono stati alcuni vicini ad allertare le forze dell’ordine e i vigili del fuoco poco dopo la mezzanotte di martedì. I caschi rossi si sono trovati ad una scena impietosa: il corpo dell’anziana era ormai del tutto carbonizzato nella camera da letto andata incendiata così come parte di un corridoio.

Anziana carbonizzata, le piste al vaglio degli inquirenti

Nelle prime fasi dell’attività investigativa, riporta sempre la Repubblica, si era pensato ad un incidente domestico, ma con il trascorrere delle ore ha preso sempre più corpo l’ipotesi dell’omicidio, sulla base di alcuni elementi rinvenuti dai carabinieri.

Il figlio, 47 anni e agli arresti domiciliari, si trovava in casa al momento della tragedia.

Al momento, le piste al vaglio degli investigatori sono diverse: potrebbe trattarsi di un omicidio per faccende private, di una vendetta o del coinvolgimento in qualche fatto della criminalità locale.

Anziana carbonizzata, il sindaco: “Siamo sconvolti”

“La notizia della morte di una nostra concittadina ha sconvolto l’intera comunità di San Michele Salentino – commenta il sindaco Giovanni Allegrini – a nome dell’amministrazione comunale, esprimo un sincero e profondo cordoglio a tutta la sua famiglia, che sta vivendo un momento drammatico.

La signora in più occasioni aveva fatto ricorso agli uffici comunali, trovando sempre un momento di ascolto. Sono sicuro che le indagini in corso porteranno chiarezza in questa dolorosa vicenda”.