Stava giocando con un amichetto quando, mentre era in sella alla sua bici, è stato travolto da un’auto in corsa. E’ una tragedia quella che si è verificata mercoledì sera a Senigallia.

Il bambino, 11 anni, è stato sbalzato sul cofano della vettura, una Volkswagen Passat, per poi rovinare a terra e battere violentemente la testa, perdendo conoscenza. Immediati sono arrivati i primi soccorsi del 118, che hanno preso in cura il piccolo, successivamente trasportato con l’eliambulanza in ospedale. Durante il tragitto è stato intubato. Il suo cuore ha smesso di battere in serata, in seguito ai gravissimi traumi cranico e toracico riportati.

Il padre del piccolo e la donna alla guida dell’auto colti da malore

Appena è avvenuto il terribile incidente, il padre del bambino, ha avuto un malore, scrive il Corriere Adriatico. Anche la donna che ha investito il piccolo, ferita lievemente, si è sentita male per lo shock ed è stata trasferita in ambulanza in ospedale. Secondo le testimonianze dei presenti, l’automobilista stava procedendo lungo viale della Resistenza, quando il bambino in bicicletta usciva da via dei Liguori.

Le indagini sull’incidente

Sconvolta tutta la frazione di Marzocca del comune di Senigallia dove il bambino viveva e dove frequentava la prima media da appena una settimana.

Al vaglio della Polizia locale e della Procura la dinamica del tragico incidente. Il bambino ha impattato con la Volkswagen Passat, condotta da una rumena di 41 anni, residente a Marzocca. Il pm di turno ha disposto il sequestro della bicicletta e della Passat.