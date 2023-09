Tor Bella Monaca messa a ferro e fuoco: blitz anticrimine contro lo spaccio

Da questa mattina è infatti in corso un'operazione di Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Polizia locale di Roma Capitale tra viale dell'Archeologia e le zone limitrofe note per lo spaccio di droga

Sono trecento gli uomini impegnati in un blitz interforze nel quartiere della periferia capitolina di Tor Bella Monaca.

Da questa mattina è infatti in corso un’operazione di Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Polizia locale di Roma Capitale tra viale dell’Archeologia e le zone limitrofe note per lo spaccio di droga. In corso diverse perquisizioni alla ricerca di stupefacenti e di armi. La notizia è stata lanciata dal quotidiano La Stampa.

Un’operazione decisa in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in Prefettura. Concorrono nei servizi l’Acea, l’Ama e il Servizio Giardini del Comune di Roma.

Tor Bella Monca, il blitz del 7 settembre

Il blitz odierno fa seguito all’operazione del 7 settembre scorso, quando tre persone erano state arrestate per spaccio di droga.

Erano inoltre state sequestrate diverse dosi di cocaina e svariati grammi di hashish e marijuana, oltre che quattro veicoli rubati e 60mila euro in contanti. Un uomo era stato denunciato per ricettazione e gli sono state sequestrate sei tessere sanitarie, mentre 26 persone sono state denunciate.

Tor Bella Monaca, Gualtieri: “Azione di bonifica per rafforzamento legalità”

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, si era recato sul posto commentando l’operazione : “Intervento importantissimo che abbiamo deciso insieme, in occasione del Comitato per l’ordine e la sicurezza, con il ministro Piantedosi, ringrazio il prefetto e tutte le forze dell’ordine.

Noi come Roma Capitale stiamo dando un forte contributo per affiancare sicurezza, legalità e decoro”.

“C’è un’azione di bonifica fondamentale – aveva aggiunto – che è il presupposto poi per un percorso di rafforzamento della legalità e della qualità di vita dei tanti cittadini onesti che soffrono per questa situazione. Rilanciare e risanare Tor Bella Monaca e gli altri quartieri difficili della città è una priorità assoluta”, ha detto Gualtieri.