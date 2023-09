Un semplice pomeriggio dedicato alla cura del giardino si è trasformato in un vero e proprio incubo per Rebecca e suo marito, una coppia americana. I due, trasferitisi da pochi mesi in una villetta, hanno deciso di piantare alcuni alberi per creare una barriera nel giardino. Ma durante lo scavo di una buca, i due hanno trovato una valigia. Curiosi, l’hanno aperta e ciò che hanno trovato al suo interno li ha sconvolti: una serie infinita di ossa umane.

Testimonianza social

I due, sconvolti dal ritrovamento, hanno deciso di girare un video da postare successivamente sui social. La donna sul suo account TikTok @rebeccalynneechols ha condiviso tutte le tappe importanti della vicenda, dalla scoperta iniziale alle indagini delle forze dell’ordine.

«Quando c’è un’indagine approfondita nel tuo giardino perché tuo marito ha dissotterrato una valigia piena di ossa mentre cercava di piantare alberi», sottolinea la donna in un video mentre mostra gli agenti in azione. Una vera e propria crime story raccontata nei minimi dettagli.

Le prime ipotesi

I vari video postati sono ora al vaglio degli inquirenti che stanno indagando a riguardo. Rebecca ha spiegato alle forze dell’ordine che lei e la sua famiglia abitano in quella casa da soli sette mesi, mentre i precedenti proprietari vi erano rimasti per un anno, e quelli ancor prima di loro che erano accaparratori compulsivi di animali, ricevevano spesso visite dalla polizia.

Sotto la lente d’ingrandimento sono quindi finiti i proprietari precedenti.

A distanza di diversi giorni dal ritrovamento, le indagini sono ancora in corso e la polizia non è ancora riuscita a identificare se si tratti di ossa umane o di animali. Per ora, sembra non esser stato trovato nessun teschio e le ossa erano all’interno di una valigia, le indagini sembrano condurre verso l’ipotesi di un cadavere umano.

La polizia non ha escluso che i precedenti proprietari possano avere qualche legame con un serial killer di Bristol, Tennessee, Oadis White, che è attualmente in prigione.

Sicuramente Rebecca aggiornerà i tanti appassionati alla storia sui suoi profili social.