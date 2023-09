“Un lutto non ancora elaborato” la porterà a non partecipare alla tre giorni organizzata da Forza Italia per la settimana prossima e che comincerà con un Berlusconi day il 29 settembre, nella data del primo compleanno senza il Cavaliere. Marta Fascina non andrà in Campania così come non era andata a Gaeta alla kermesse dei […]

Non ci andrà non tanto (o non solo), per quella questione logistico-sentimentale che Fedele Confalonieri ha messo a verbale la settimana scorsa, rilevando come Berlusconi fosse di Milano, “che c’entra Paestum?” (d’altronde, lei stessa viene dalla provincia di Napoli); quanto per “quel lutto non ancora elaborato”, per usare la sintesi degli amici che la vanno a trovare.

Fascina è ad Arcore ed esce pochissimo

Fascina è a Villa San Martino, non si muove da lì e nessuno degli eredi le ha mai chiesto di farlo, almeno finora. E così, stando al racconto delle rarissime testimonianze oculari, riportate sempre dal Corriere Fascina legge i giornali, compulsa le agenzie di stampa, gli organi d’informazione sul web, qualche volta anche le chat interne di Forza Italia.

Non guarda i talk show e in generale neanche tanto la televisione perché la combo divano-tv le ricorda l’ultimo periodo felice con un Berlusconi ancora lucido.

E poi, certo, gestisce la Villa e il patrimonio più sacro che contiene, cioè le ceneri del Cavaliere, che riposano accanto a quelle dei genitori Rosa e Luigi, della sorella Maria Antonietta.

Dicono che Fascina percorra più volte al giorno i pochi passi che separano la residenza da quel luogo sempre adornato di fiori freschi, il luogo del ricordo, il simbolo di quel «lutto non ancora elaborato».

Forza Italia è un mondo lontano ma non lontanissimo, per ora. I rapporti con Antonio Tajani sono buoni, i contatti con i suoi amici che animano la vita interna del partito frequenti se non addirittura quotidiani, l’attenzione per l’asset politico del berlusconismo accesa, anche se “da remoto”. Ma a Paestum, a meno di colpi di scena, la sua sedia rimarrà vuota.