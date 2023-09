Rivelate le cause della morte del protagonista di "Euphoria": è deceduto per overdose in seguito all’assunzione di un mix di fentanil, cocaina, metanfetamine e benzodiazepine

Svelato il mistero sulla morte, a soli 25 anni, dell’attore Angus Cloud, noto per il ruolo di Fezco nella serie “Euphoria”.

Angus Cloud, il mix letale

L’artista, che nonostante la giovanissima età era considerato una promessa di Hollywood, è deceduto per overdose in seguito all’assunzione di un mix di fentanil, cocaina, metanfetamine e benzodiazepine, ha dichiarato l’ufficio del coroner della contea di Alameda in California. Lo riporta la Repubblica.

Cloud aveva recitato anche in film a basso budget come “North Hollywood” (2021) e “The Line” “(2023), e aveva fatto apparizioni in videoclip musicali, tra cui “Mamiii” di Becky G e Karol G, oltre a essere presente nel video musicale postumo “Cigarettes” di Juice WRLD.

Cloud avrebbe dovuto iniziare le riprese di “Scream VI”

Circa cinque mesi fa, era stato annunciato che Cloud avrebbe fatto parte del cast di un nuovo thriller prodotto dalla Universal Pictures, diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, intitolato “Scream VI”. Inoltre, aveva altri progetti, come il film “Freaky Tales”, diretto da “Ryan Fleck” e “Anna Boden”, in cui recitava insieme a Ben Mendelsohn, Pedro Pascal e Jay Ellis, e il thriller “Your Lucky Day”, diretto da Dan Brown.

Angus Cloud, il dolore per la morte del padre

L’attore che era diventato famoso grazie al suo personaggio in “Euphoria”, il trafficante di droga Fezco “Fez” O’Neill a fianco di Zendaya (la serie è vincitrice di numerosi Emmy Awards) aveva da poco dovuto fare i conti con la morte del padre e soffriva di problemi di salute mentale, come la famiglia ha spiegato quando è deceduto nella sua casa di Oakland, in California.