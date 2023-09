Tremano ancora i Campi Flegrei: alle ore 11.01 di oggi, venerdì 22 settembre, una scossa è stata distintamente avvertita tra Pozzuoli e l’area Ovest di Napoli, tra Agnano, Bagnoli e Fuorigrotta, ma anche a Quarto e Bacoli. La scossa, come comunicato dall’Ingv è stata di magnitudo 3.

In moltissimi hanno testimoniato l’evento tramite i propri canali social, riferendo di aver avvertito la scossa in maniera molto forte. L’evento sismico è stato difatti molto superficiale, a una profondità di 1,4 chilometri. Al terremoto delle 11.01 hanno fatto seguito altre sei scosse, tutte a una profondità molto esigua.

Senza tregua

Non si tratta di una novità: le scosse sono manifestazioni del bradisismo, un fenomeno tipico di questa regione vulcanica che, come si legge sul sito dell’Osservatorio, dal 2005 a oggi ha portato a un sollevamento del suolo che a luglio 2023 ha raggiunto circa 113 centimetri nel Rione Terra.

Questo fenomeno geologico, in questo periodo sta vivendo una fase acuta e i cittadini sono preoccupati, ma l’Ingv, che monitora costantemente il supervulcano flegreo, ci tiene a rimarcare che nell’area non c’è un pericolo imminente.

A questo proposito, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia non ha gradito le esternazioni del vulcanologo Giuseppe Mastrolorenzo, che si è pronunciato, in una intervista a Radio Radicale, aveva giudicato “irrealistico” il piano di evacuazione dei Campi Flegrei. Così l’Ingv ha risposto tramite FanPage: “Le dichiarazioni di Mastrolorenzo sono espresse a titolo personale, come ricercatore cui è garantita la libera espressione.

L’Ingv non condivide né i toni né i contenuti delle sue interviste”.

Panico a Pozzuoli

Il terremoto di questa mattina ha destato molta preoccupazione soprattutto nell’area di Pozzuoli: in molti, nella città flegrea, si sono preoccupati per l’incolumità di bambini e ragazzi che, al momento della scossa, si trovavano a scuola.

Sulla questione è prontamente intervenuto Gigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, che ha rassicurato tutti i genitori flegrei: “Gli studenti sono al sicuro”.

