Torino, dopo una settimana un altro incidente aereo

La comunità di Torino ha rivissuto oggi momenti di tensione, appena una settimana dopo la tragedia aerea tra Caselle e San Francesco al Campo. Fortunatamente, in questa occasione, l’incidente si è risolto con solo tre feriti di lieve entità e molta, molta paura.

Il sinistro si è verificato poco dopo le 13, a Moncalieri. Un ultraleggero Cessna appartenente ai Falchi di Daffi, noto gruppo di volontari associati alla Protezione Civile, era in volo per una missione di ricognizione quando, a causa di un presunto guasto, ha dovuto effettuare un atterraggio d’emergenza. Grazie alla prontezza del pilota, l’aereo è stato indirizzato verso un’area lontana dalle abitazioni, atterrando in un campo.

Tuttavia, una volta toccato il suolo, l’ultraleggero si è capovolto, terminando la sua corsa in posizione rovesciata.

Il luogo dell’incidente, situato non lontano dal confine tra Trofarello e Pecetto, nella zona di Valle Sauglio, ha visto un’immediata risposta da parte dei soccorsi. Unità della Croce Rossa di Chieri e Nichelino, vigili del fuoco, carabinieri ed elisoccorso sono prontamente intervenuti.

Una delle persone a bordo è stata trasferita all’ospedale Cto di Torino, mentre gli altri due, sebbene sostanzialmente illesi, sono stati condotti al Santa Croce di Moncalieri per ulteriori accertamenti.

Il caso riaccende la discussione sulla sicurezza aerea nella zona di Torino, e le indagini sono già in corso per determinare le cause precise dell’incidente.