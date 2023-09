Video, il sindaco ripreso mentre ha rapporti sessuali nel suo ufficio comunale. Tutto vero

Santa Marinella è scossa da uno scandalo che vede coinvolto il suo sindaco, Pietro Tidei, 77 anni, figura storica del Partito Democratico e padre della consigliera regionale di Italia Viva, Marietta Tidei. La cronaca dell’evento suona quasi come un paradosso: Tidei denuncia un tentativo di corruzione, ma finisce involontariamente sotto l’obiettivo delle telecamere, a causa di microspie piazzate nel suo ufficio e in altre stanze del Comune.

L’esplosione della notizia è avvenuta grazie alle rivelazioni del quotidiano “La Verità”, che fa riferimento a un video in cui il sindaco avrebbe consumato rapporti sessuali con una dipendente ministeriale, e forse un secondo filmato con la presenza di altre due donne.

Questi video, inizialmente registrati in seguito a un’indagine non correlata, sono diventati di dominio pubblico dopo essere stati diffusi in chat.

Al centro di questa intricata vicenda troviamo anche un noto ristoratore del Litorale romano, Fabio Quartieri. Egli avrebbe tentato di corrompere vari membri dell’amministrazione comunale per ottenere il via libera all’apertura di un albergo nell’immobile dove già si trova il suo ristorante, un progetto osteggiato dal sindaco Tidei.

La svolta inattesa si è avuta al momento dell’avviso di chiusura delle indagini.

Roberto Angeletti, uno dei consiglieri comunali coinvolti, ha richiesto l’accesso ad alcuni atti per preparare la propria difesa. Tra questi, sono emersi i suddetti video, successivamente diffusi da Angeletti stesso. Di conseguenza, la Procura ha avviato un’azione per sequestrare questi filmati, giudicati irrilevanti per l’inchiesta in corso.

In seguito all’esplosione dello scandalo, Tidei ha voluto ribadire la sua posizione in una dichiarazione rilasciata al Corriere della Sera: “Faccio politica da 53 anni e ho una vita specchiata.

Non sono disposto ad accettare nessuna intromissione nella mia sfera privata. Io ho denunciato la corruzione, altri si sono vendicati per colpirmi politicamente”.

La vicenda ha sconvolto la quiete di Santa Marinella e sollevato numerosi interrogativi sulla privacy e sull’etica nella vita pubblica. Con l’evolversi dell’indagine, ulteriori dettagli potrebbero emergere nei prossimi giorni.