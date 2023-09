Vince due milioni di Euro al Gratte e vinci. Chi è la fortunata

Una mattinata come tante altre ha cambiato per sempre la vita di una giovane pratese. Il bar Cinzia di via dei Ciliani è stato teatro di un incredibile colpo di fortuna. Una ragazza di origine cinese, entrando nel locale intorno alle 8:30, ha deciso di acquistare cinque schedine “Il Miliardario Maxi” al prezzo di 20 […]

Una mattinata come tante altre ha cambiato per sempre la vita di una giovane pratese. Il bar Cinzia di via dei Ciliani è stato teatro di un incredibile colpo di fortuna. Una ragazza di origine cinese, entrando nel locale intorno alle 8:30, ha deciso di acquistare cinque schedine “Il Miliardario Maxi” al prezzo di 20 euro ciascuna. Uno di quei biglietti si è rivelato il tagliando d’oro, consegnandole un premio da ben due milioni di euro.

Il gesto, apparentemente semplice, di grattare le caselle ha trasformato un normale giorno in un’indimenticabile sorpresa. “Era quasi impietrita, senza parole”, racconta Cinzia Imperiale, titolare del bar.

La giovane, non parlante di italiano, ha chiesto aiuto a un connazionale per comprendere dove potesse riscuotere il premio, lasciando anche 20 euro come ringraziamento.

Questa non è la prima volta che il bar Cinzia fa da cornice a vittorie sostanziose. Come ricorda la stessa Cinzia, nel passato, diversi clienti sono riusciti ad aggiudicarsi cospicui montepremi grazie al SuperEnalotto. “Un miliardo di lire, 450mila euro, 70mila euro, solo per citare alcune delle vittorie avute nel corso degli anni”, dice con un pizzico di orgoglio.

Il bar, attivo dal 1985, può certamente fregiarsi del titolo di “bar fortunato”.

Ma la vincita di ieri rappresenta un primato anche per loro: mai prima d’ora un cliente si era aggiudicato un premio così alto con il Gratta e Vinci.

Ora, con il biglietto vincente in mano, la fortunata 27enne potrà dirigersi all’ufficio premi di Lotterie Nazionali a Roma o, in alternativa, ad uno sportello di Intesa Sanpaolo per riscuotere il suo premio.

In una città come Prato, la storia della giovane vincitrice diventerà sicuramente motivo di chiacchiere e speranze, dimostrando che la Fortuna, a volte, può davvero bussare alla porta quando meno te lo aspetti.