È un periodo buio per il calcio inglese. Una notizia che ha colpito come un macigno il cuore di molti appassionati e non solo: Laura, la moglie di Josh Vickers, giovane portiere del Derby County e ex Arsenal, è morta per un tumore, a soli quattro mesi dal loro matrimonio.

Sui social, Josh Vickers ha voluto rendere omaggio alla sua dolce metà attraverso un toccante messaggio su Instagram. Ha scelto come sfondo la foto del loro matrimonio, che ha avuto luogo solo a giugno. Una foto che racchiude in sé tutta la gioia di quel giorno e il dolore della perdita prematura.

Il calciatore ha descritto il suo stato d’animo: “L’ho scritto e non scritto così tante volte e ancora non riesco a trovare le parole giuste da dire e non so se lo farò mai”.

E poi ha continuato con un tributo commovente alla sua amata, raccontando del suo coraggio, della sua forza e della sua gioia di vivere, anche nei momenti più difficili.

La notizia della scomparsa di Laura è stata riportata dal Daily Mail, generando una valanga di messaggi di solidarietà da parte dei tifosi, degli amici e dei compagni di squadra di Josh.

Il dolore di Vickers è palpabile nelle sue parole, in particolare quando racconta dei momenti trascorsi insieme, dei sorrisi, delle risate, dei balli, nonostante le avversità.

Ma la chiosa finale, in cui promette di onorare ogni istante passato con Laura e ringrazia chi li ha supportati in questo momento tragico, lascia intravedere una luce di speranza.

L’intera comunità calcistica si stringe attorno a Vickers e alla sua famiglia, in un abbraccio virtuale di solidarietà e sostegno. Un promemoria di quanto la vita possa essere fragile e preziosa e di quanto sia importante circondarsi delle persone giuste.