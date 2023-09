La riunione è in programma alle 16 a Palazzo Chigi. Si parlerà delle misure a sostegno delle famiglie e delle fasce deboli contro i rincari di questi mesi

Il decreto energia sul bonus bollette e carburante apre una settimana di fuoco per la maggioranza: oggi alle 16 è infatti atteso il Cdm, durante il quale si parlerà delle misure a sostegno delle famiglie e delle fasce deboli, contro i rincari di questi mesi.

E la questione è di quelle che scottano, perché le brutte notizie per il governo Meloni sono dietro l’angolo. Alla fine della settimana, per essere precisi, quando ci sarà l’aggiornamento trimestrale delle tariffe dell’energia elettrica. Dal primo ottobre e fino alla fine dell’anno, famiglie e pmi vedranno le loro bollette diventare più care: l’aumento dovrebbe attestarsi attorno al 10% (o appena più sotto), scrive oggi Repubblica, a causa dei rincari sul mercato all’ingrosso.

Ma anche in previsione dei possibili aumenti delle quotazioni del gas da qui alla fine dell’anno, con l’arrivo della stagione fredda.

Car bollette, sulla card per gli acquisti alimentari arriveranno 80 euro di bonus benzina

Poi, ad inizio ottobre, ricorda sempre Repubblica, arriverà l’aggiornamento delle tariffe del gas: si riferisce alle bollette per il mese di agosto, per cui le tariffe dovrebbero rimanere sostanzialmente stabili. Mentre dovrebbero salire nei mesi successivi, quando aumenterà la domanda per il riscaldamento.



Per questi motivi, il governo ha deciso di prorogare gli sconti in bolletta, così come prevede la bozza del decreto che verrà approvato oggi dal consiglio dei ministri, riferisce il quotidiano. Con lo stesso provvedimento arriverà anche un aiuto sotto forma di bonus benzina, ma riservato alla famiglie nella fascia di reddito più bassa, sotto i 9mila euro secondo il modello Isee.

Caro bollette, il governo costretto a ricorrere a compromessi

Ma il governo Meloni – a caccia di risorse per una legge di Bilancio che non sia solo austerity e taglio alla spesa sociale – si vede costretta a ricorrere a compromessi anche nel caso dei sostegni alle bollette (che non faranno parte della manovra).

Aiuti per limitare l’impatto dei rincari per luce e gas, ma fino a un certo punto, perché il decreto che verrà approvato oggi prevede anche tagli e promesse che difficilmente potranno essere mantenute.

Il governo intende confermare la riduzione dell’Iva sulle bollette del gas al 5% e il congelamento degli oneri di sistema. Viene però cancellata l’estensione del bonus energia alle famiglie fino alla soglia Isee di 15mila euro di reddito (tranne nel caso di nuclei molto numerosi, con quattro figli o più).

La soglia torna, anche in questo caso, ai 9mila euro di Isee. Non è più previsto il bonus “riscaldamento”, che sarebbe dovuto scattare nel caso in cui le quotazioni del gas naturale sui mercati europei superino i 45 euro al megawattora per un certo numero di giorni.