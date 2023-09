Lo sport italiano e foggiano è in lutto per la scomparsa dell’ex pugile Luigi Minchillo. L’uomo aveva 68 anni ed è morto a Pesaro, città in cui viveva da diversi anni e lavorava nella sua palestra “Minchillo Boxe”.

La carriera

Nella sua lunga carriera ha vinto moltissimi titoli, tra cui la medaglia d’oro ai giochi del Mediterraneo nel 1975 ad Algeri nei pesi welter. Nel 1979 conquistò il primo titolo italiano nella categoria superwelter; due anni dopo arrivò anche l’alloro continentale quando sconfisse il francese Acariès in dodici riprese. Soprannominato “il guerriero del ring”, in carriera ha incontrato tutti i più grandi pugili: da Ray Sugar Leonard, Roberto Duran, Thomas Hearns, Maurice Hope fino a Mike McCallum.

Tutti i titoli

In totale, da professionista, Minchillo ha disputato 60 incontri, vincendone 55 (31 dei quali per k.o.) e perdendone 5. In carriera solamente la leggenda Sugar Ray Leonard riuscì a metterlo k.o.

da junior, nel 1973 durante una sfida tra Italia e Usa.

Il Presidente FPI Flavio D’Ambrosi, a nome di tutto il movimento pugilistico Nazionale, esprime profondissimo cordoglio per la scomparsa del grande Gigi e si stringe attorno alla sua famiglia.

