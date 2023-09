“Altri due mesi e sarei morta”. Lo dice senza preamboli, Enrica Bonaccorti, in un lungo post su Facebook, in cui, oltre a raccontare la diagnosi choc ricevuta come una doccia fredda, intende lasciare una “traccia di conoscenza” in coloro che la seguono, magari per aiutare qualcuno a prevenire e a prestare attenzione a sintomi strani.

Così comincia il racconto: “Amici miei cari, carissimi, non ho più postato nulla da metà luglio, e non perché fossi in vacanza (…). ma per un’operazione improvvisa a cuore aperto». La nota opinionista televisiva scrive ancora: «Io non avevo nessuna fitta al cuore, non avevo alcun dolore.

I miei sintomi erano solo una grande stanchezza e davvero poco fiato, che imputavo a un po’ di depressione e soprattutto all’età, mentre mia figlia Verdiana continuava a ricordarmi quanto fosse in forma Sandra Milo che è ben più grande di me. L’unica stranezza è che un giorno a inizio luglio comincio ad avere ovunque un prurito terribile, tutto il corpo diventa rosso fuoco a macchie. (…) Ovviamente mi faccio controllare a fondo da un dottore che trova un calcolo ad un rene». Cominciano una serie di esami, fino alla scoperta delle arterie tutte ostruite, «un paio di mesi e potevo andarmene».

Bonaccorti, l’operazione a cuore aperto

Si rendono necessari 4 bypass, ma soprattutto «un’operazione a cuore aperto, che è durata in tutto otto ore! Morale della favola: mi han detto che ho avuto una gran fortuna, una scoperta accidentale che mi ha salvato la vita».

Nel post Bonaccorti ringrazia il professo Massimo Massetti, direttore del dipartimento di scienze cardiovascolare del Policlinico Gemelli, che insieme al dottor Lauria e alla sua equipe l’hanno operata, e tanti altri che l’hanno seguita.

«Devo la vita a loro. E anche la qualità della vita che mi han fatto vivere dai primi di luglio ad adesso.

Circondata da persone meravigliose, la loro umanità nel prendersi cura di me mi ha fatto oltrepassare i dolori, le preoccupazioni».

E conclude: «Fate tesoro della mia esperienza, controllatevi quanto più potete, sperando soprattutto che abbiate la stessa fortuna che ho avuto io! Non vedo l’ora di ritrovarvi! Spero al più presto».