“Non sono uno stinco di santo, ma il matrimonio con Belen non è finito per un tradimento”. Lo ha detto Stefano De Martino a Francesca Fagnani, ieri sera durante la prima puntata della nuova edizione di “Belve”.

L’ennesima rottura tra il conduttore e la showgirl argentina è diventata pubblica lo scorso luglio e, da allora, entrambi sembrano aver voltato pagina: lei col nuovo fidanzato Elio Lorenzoni, lui con la presunta nuova fiamma Martina, 26enne di Napoli e lontana dal mondo dello spettacolo. Perché Belén e Stefano si siano di nuovo lasciati resta ad oggi un mistero. Spiegazioni ufficiali finora non ci sono state.

Anche se proprio la Rodriguez, ad agosto, aveva fatto intendere ci fosse stato un tradimento da parte del marito.

Ma adesso De Martino ha deciso di rompere il silenzio per far sapere al mondo che la rottura con la Rodriguez non è stata causata da una sua scappatella. Ospite di Belve, il conduttore ha infatti chiarito: “Il mio matrimonio non è finito per un tradimento. Io non sono uno stinco di santo ma credo molto nell’esclusività dei sentimenti. Non mi è mai capitato di avere relazioni parallele, le amanti. Non ho mai capito gli uomini che c’hanno le amanti.

Deve essere una fatica immane».

I due, convolati a nozze nel 2013 dopo aver fatto coppia fissa per qualche anno e genitori di Santiago, nel 2015 si sono addio per la prima volta (senza mai finalizzare il divorzio) e hanno iniziato nuove storie d’amore. Lei ha ritrovato la felicità tra le braccia di Antonio Spinalbanese con il quale ha avuto una bimba. Lui ha avuto diversi flirt. In mezzo, vari ritorni di fiamma e altrettante rotture.