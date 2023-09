Sesso in Comune, la donna del video esce allo scoperto e racconta tutto

Parla la donna ripresa con il primo cittadino di Santa Marinella in una stanza del Comune: “Mi sono trovata al centro di un’indagine dove non ho alcun ruolo. Io non ho fatto una bella figura, lui non avrebbe dovuto fare quello che ha fatto dentro una sede istituzionale”

“Sì, sono io la donna del video hot con il sindaco Pietro Tidei”. Esce allo scoperto, Valeria, perché “la pressione era insostenibile”.

La moglie dell’ uomo a cui il primo cittadino di Santa Marinella aveva promesso 53mila per una consulenza informatica parla per la prima volta. Ed ammette che è lei la persona ritratta nel video hot in cui fa sesso nella sala riunioni del Comune con il sindaco della cittadina del litorale in provincia di Roma. Dice anche che l’ha dovuto confessare al marito. L’inchiesta nasce da una denuncia dello stesso Tidei nei confronti di alcune persone, tra cui alcuni consiglieri comunali, per una presunta corruzione.

Il reato è stato successivamente derubricato dal pubblico ministero.

Sesso in Comune, la donna: “Ho detto tutto a mio marito”

La donna confessa oggi in un’intervista a Giuseppe Scarpa per l’edizione romana di Repubblica che al marito ha detto tutto «ieri. La pressione era insostenibile. Avrei voluto affrontare la vicenda in un altro modo. Avrò anche sbagliato ma questa è una macchina del fango». La Procura di Civitavecchia aveva fatto installare una serie di telecamere-spia all’interno del comune. Proprio per verificare la denuncia di Tidei.

Gli investigatori avevano giudicato irrilevante ai fini dell’indagine quel materiale.

Che poi però è finito nelle carte date a Roberto Angeletti, uno degli indagati, con l’autorizzazione della stessa procura. A quel punto Tidei presenta la denuncia: il video sta circolando. E il pm indaga Angeletti, che però si professa innocente. Anche se attualmente è indagato per revenge porn.

Sesso in Comune, “E’ successo una sola volta”

La donna dice che adesso non ha intenzione di fare nulla. È rassicurata dal fatto che il video non circola in rete. Dice che il marito è una persona «perbene, che sta soffrendo».

E racconta come è andata: «Ero lì per lavoro. Con Tidei ci conosciamo da tempo ed è successo quello che è successo. Un’unica volta, nessuna relazione, lo definirei uno scivolone e adesso sono impigliata in questa rete». Sostiene di non aver mai ricevuto incarichi dal comune: «Assolutamente no, è riscontrabile.

Ho la mia professionalità, il mio lavoro, non ho bisogno di chiedere niente a nessuno. E nemmeno mio marito ha ricevuto alcun incarico».

Il marito ha precisato che Tidei dopo la consulenza informatica gli aveva proposto un incarico afferente alle sue competenze, che invece aveva accettato.

«Riguardava la riqualificazione complessiva del litorale di Santa Marinella, un progetto da 2 milioni di euro», ha detto. Concludendo poi che non se ne era fatto nulla dopo il voto alle elezioni.

“Tidei dovrebbe dimettersi”

La donna non risponde alla domanda sull’astio che potrebbe nutrire per Tidei dopo l’accaduto. E dice che non l’ha sentito e non vuole sentirlo. Aggiunge che dopo questo caos dovrebbe dimettersi: «Guardi io non avrei dovuto fare quello che ho fatto, ma anche lui non doveva farlo in una sede istituzionale». Il resto, dice, deve vederselo con suo marito.