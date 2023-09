14enne pugnala 5 persone a scuola: le sue parole mentre colpiva un compagno

I fatti sono accaduti a Jerez de la Frontiera, nei pressi di Cadice in Spagna: un ragazzo di 14 anni sarebbe andato a scuola. Alla Elena Garcìa Armada, armato di pugnale ed avrebbe pugnalato 5 persone: tre docenti e due studenti. La scuola al momento è stata evacuata e le lezioni sono state sospese. È […]

I fatti sono accaduti a Jerez de la Frontiera, nei pressi di Cadice in Spagna: un ragazzo di 14 anni sarebbe andato a scuola. Alla Elena Garcìa Armada, armato di pugnale ed avrebbe pugnalato 5 persone: tre docenti e due studenti. La scuola al momento è stata evacuata e le lezioni sono state sospese.

È successo intorno alle 8.25 di stamattina: Alla polizia locale è arrivata una chiamata che chiedeva aiuto in quanto c’era una persona che pugnalava studenti e docenti a scuola: le forze dell’ordine sono intervenute subito ed hanno fermato ed arrestato il giovane, che aveva con sé solo armi bianche.

Ha aggredito i compagni in aula, i docenti intervenuti per difenderli

Le persone aggredite sono tutte ferite, anche se non è chiaro se ci siano al momento dei feriti gravi. Non si conoscono per ora i motivi delle aggressioni, né si sa se le vittime siano state casuali o frutto di una scelta. Il giovane avrebbe cominciato a pugnalare un compagno mentre era seduto dietro di lui, gridandogli: “Ti ammazzo”.

Per ora si sa che un docente, intervenuto per difendere un ragazzo mentre veniva accoltellato, è stato ferito all’occhio, mentre un altro alla testa. Un testimone a El Pais ha raccontato che si tratterebbe di un giovane molto intelligente ma solitario: “Non lo conoscevo bene perché era la prima volta che lo incontravo in classe, ma era sempre da solo”.