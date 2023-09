Nicoletta Maria Manconi è venuta a mancare nella sua casa di Cagliari a soli 24 anni. La ragazza il giorno dopo essere stata dimessa dal Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari dove si era recata lamentando forti dolori allo stomaco.

I fatti

Nicoletta era arrivata al Pronto Soccorso nella serata di domenica 24 settembre lamentando forti dolori allo stomaco ed episodi di vomito. Lo specialista che l’ha visitata ha ritenuto che la situazione non fosse grave e così le ha prescritto una banale cura farmacologica prima di rimandarla a casa con la diagnosi di gastroenterite.

Nella mattina di lunedì 25 settembre ha accusato un altro malore e ha chiamato un’ambulanza. Sono arrivata i soccorsi del 118, ma Nicoletta era già priva di sensi.

L’autopsia

Dopo il suo decesso è stata disposta l’autopsia, dalla quale è emerso che Nicoletta sia morta per uno scompenso cardiaco. Nel frattempo è stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo nella quale è indagato il medico di turno che l’ha visitata per poi firmare le dimissioni. Come riporta l’Unione Sarda, l’autopsia eseguita sul corpo di Nicoletta Manconi è durata cinque ore e ha escluso che la causa del decesso sia stata una peritonite o un’appendicite fulminante, come si era ipotizzato in un primo momento.

Toccherà ora attendere l’esito degli esami istologici per stabilire se ci sia stata una correlazione tra l’arresto cardiaco e i dolori allo stomaco che aveva lamentato prima di andare in ospedale.

Nicoletta sognava di diventare medico

Nicoletta stava studiando per diventare medico, come lo era sua madre.

I genitori della 24enne hanno denunciato la vicenda alla magistratura, che ha ora aperto un fascicolo per omicidio colposo. Il corpo è stato consegnato alla famiglia dopo l’autopsia e alle 11 di stamane sono stati celebrati i funerali.