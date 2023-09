Ennesimo femminicidio, le ha sparato per strada

Una tragedia ha scosso la tranquilla cittadina di Castelfiorentino, in provincia di Firenze. Una donna di 35 anni, di origine albanese, Vefa Klodiana, è stata uccisa. L’omicidio è avvenuto giovedì sera in una strada periferica di Castelfiorentino e più precisamente in via Galvani, poco dopo le 20.è stata brutalmente uccisa in strada da un uomo, […]

Una tragedia ha scosso la tranquilla cittadina di Castelfiorentino, in provincia di Firenze. Una donna di 35 anni, di origine albanese, Vefa Klodiana, è stata uccisa. L’omicidio è avvenuto giovedì sera in una strada periferica di Castelfiorentino e più precisamente in via Galvani, poco dopo le 20.è stata brutalmente uccisa in strada da un uomo, che potrebbe essere il suo ex compagno. Le cause dell’aggressione sono ancora avvolte nel mistero.

Gli spari hanno allarmato i residenti della zona, che hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine e i soccorritori del 118. Purtroppo, nonostante l’intervento tempestivo, le condizioni della donna sono apparse subito gravi e il suo cuore ha cessato di battere poco dopo.

Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le ricerche dell’aggressore, diramando note di ricerca in tutta la Val d’Elsa, tra Poggibonsi (Siena) e Empoli (Firenze). Le prime informazioni raccolte indicano che l’uomo in fuga potrebbe essere il marito della vittima, con cui non conviveva più da tempo. L’omicidio è avvenuto in via Galvani, una strada urbana ma situata nella periferia di Castelfiorentino.

Il sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni, ha espresso il suo dolore e sgomento attraverso un post su Facebook: “Una ragazza è stata uccisa, pare in seguito a una lite.

È il momento del silenzio e di stringersi attorno a una famiglia toccata da un avvenimento terribile”.

La comunità di Castelfiorentino è sotto shock e si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore. La speranza è che l’aggressore venga catturato al più presto e che venga fatta giustizia per questa giovane vita spezzata in modo così tragico.