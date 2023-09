Roma – Una tragedia ha scosso la comunità romana e, in particolare, quella filippina. Mary Grace Catubay Duque, 42 anni, è deceduta questa mattina dopo essere stata investita ieri in via Prenestina da un pirata della strada. La donna rappresenta la 133esima vittima della strada nella capitale e provincia dall’inizio del 2023. L’incidente è avvenuto […]

Roma – Una tragedia ha scosso la comunità romana e, in particolare, quella filippina. Mary Grace Catubay Duque, 42 anni, è deceduta questa mattina dopo essere stata investita ieri in via Prenestina da un pirata della strada. La donna rappresenta la 133esima vittima della strada nella capitale e provincia dall’inizio del 2023.

L’incidente è avvenuto ieri mattina, intorno alle 6:45. Mary Grace stava attraversando via Prenestina, all’altezza di largo Preneste, quando è stata colpita violentemente da una Panda bianca. Il conducente, un giovane, non si è fermato a prestare soccorso e, nella sua fuga, ha urtato altri tre veicoli, tra cui un taxi.

La vittima è stata immediatamente trasportata all’ospedale Vannini e successivamente al policlinico Umberto I, dove le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito.

Mary Grace è spirata stamattina, esattamente 24 ore dopo l’incidente. Al suo capezzale, il marito e diverse amiche. La donna, originaria delle Filippine, era arrivata in Italia 18 anni fa e lavorava come receptionist in un hotel del centro storico di Roma.

La comunità filippina della capitale è profondamente scossa.

Sui social, numerosi sono gli appelli affinché venga individuato e punito il pirata della strada.

Grazie alle indagini dei vigili del gruppo Prenestino, è stato possibile risalire al numero di targa della Panda. Nel pomeriggio, il veicolo è stato rinvenuto in zona Tiburtina e posto sotto sequestro. Le ricerche del conducente sono attualmente in corso.

La città si stringe attorno alla famiglia di Mary Grace, sperando che giustizia venga fatta al più presto.