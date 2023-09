Sono previsti prossimamente giorni molto difficili per la penisola italiana, ma ci sarà anche un lieto fine metereologico

Mario Giuliacci, noto meteorologo, ha rilasciato un video sul suo sito ufficiale in cui ha delineato le previsioni del meteo per i prossimi 10 giorni, dalla fine di settembre fino al 10 ottobre 2023. Con l’estate che sembra riluttante a cedere il passo all’autunno, le aspettative di un cambiamento stagionale sono adesso rivolte alle prossime settimane.

Giuliacci ha suddiviso il periodo in tre fasi climatiche distinte:

Fase 1: Caldo e Bel Tempo

Nel video, l’esperto meteorologo ha annunciato che fino al 4 ottobre, un’alta pressione centrata sulla Spagna porterà condizioni di bel tempo in gran parte della penisola italiana.

Questa corrente di alta pressione non è di origine africana, ma subtropicale calda atlantica. La situazione meteorologica prevede cieli sereni al Nord con temperature sopra la media stagionale. Al Sud, tuttavia, un vortice di bassa pressione nelle vicinanze della Grecia causerà venti temporaleschi fino al 3 ottobre.

Fase 2: Maltempo e Calo delle Temperature

Dal 4 al 7 ottobre, Giuliacci prevede che un periodo di maltempo coinvolgerà l’intera penisola italiana, accompagnato da un calo delle temperature di circa 4-5 gradi rispetto ai giorni precedenti. Questo cambiamento climatico segna un’inequivocabile transizione verso l’autunno.

Fase 3 : Ritorno del Bel Tempo e Temperature Più Stabili

Infine, dall’8 al 10 ottobre, un’alta pressione proveniente dall’Europa centro-occidentale raggiungerà l’Italia, portando condizioni di tempo stabile e soleggiato in tutto il paese.

Le temperature torneranno ai valori normali per questa stagione dell’anno, con temperature che si aggireranno intorno ai 25 gradi.

Mentre le aspettative per l’arrivo dell’autunno sono alte, sembra che il clima voglia ancora regalarci alcuni giorni estivi. Gli appassionati del meteo e il pubblico in generale dovranno attendere con ansia per vedere se queste previsioni saranno confermate o se l’autunno finalmente prenderà il sopravvento sulla prolungata estate.

Nel frattempo, l’Italia si prepara ad affrontare un mix di caldo e pioggia prima di abbracciare completamente la nuova stagione. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sul meteo.