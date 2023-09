Frank Carpentieri è morto poche ore fa, stroncato da un cancro contro il quale combatteva da tempo. Aveva 47 anni e la sua malattia era stata resa nota da poco, ovvero da quando era stato ricoverato all’ospedale Monaldi e sui social aveva parlato della sua condizione: “Grazie a tutti voi combatterò fino alla fine. Un ringraziamento agli Ospedali dei Colli fatto di tanti eroi medici come il dottor Ciro Battiloro del Monaldi, un luminare dell’oncologia il quale mi tiene in cura, il mio riferimento fisico e morale per combattere questa battaglia.Un ringraziamento al dottor Umberto di Serio, al dottor Andrea Petraio del Monaldi e al dottor Mario Guarino del Cto.Voglio dire loro grazie per come si adoperano giorno dopo giorno per salvare vite umane.

Un ringraziamento alla direttrice, dottoressa Iervolino e al direttore dottor Giuseppe Fiorentino”.

Frank Carpentieri, nato Francesco, era autore di sigle televisive e dj : era diventato famoso anche grazie a Made in Sud, per il quale aveva ideato l’iconica sigla.

Stasera avrebbe dovuto partecipare a una serata dal titolo Frank Carpentieri: Brothers & Sisters, insieme ad amici e colleghi artisti. Ovviamente l’evento è stato rimandato a data da destinarsi e si trasformerà con ogni probabilità in un evento in sua memoria.