Accoltellato per strada, muore in una rissa uomo di 38 anni

L'uomo a quanto pare è finito in una rissa fuori da un locale

Un uomo di 38 anni è morto in seguito ad una rissa per strada, a Terranova Bracciolini, in provincia di Arezzo.

Non è ancora chiara la dinamica dei fatti: si sa al momento soltanto che l’uomo, un domenicano, si trovava fuori da un locale quando si è trovato in mezzo ad una rissa.

Ferito a morte da un coltello: è morto in ospedale

Ad un certo punto, quando è stato chiaro che l’uomo stesse gravemente male, qualcuno ha chiamato il 118 e sono arrivati i mezzi dell’est Toscana: a quanto pare l’uomo aveva ferite da taglio, si suppone un coltello.

A nulla è servita la corsa fino all’ospedale di Santa Maria della Gruccia a Montevarchi, dove è deceduto subito dopo.