Addio Mattia, sport italiano in lutto. Te ne sei andato troppo presto

«Voglio che le persone mi ricordino con il sorriso. E voglio che tutte le persone che pensano a me, lo facciano con il sorriso». Queste parole, consegnate alla mamma Camilla pochi giorni prima di lasciarci, racchiudono l’essenza di Mattia Marchesello. Un giovane di soli 23 anni, che ha trascorso gli ultimi due anni della sua vita a combattere contro un tumore al cervello, ma che non ha mai smesso di sorridere e donare sorrisi agli altri.

Mattia, diplomato ragioniere all’istituto “Alberti” della sua città, era un ragazzo solare e attivo. Appassionato di calcio, ereditò questa passione dal padre Sebastiano, ex calciatore ed ora allenatore.

La sua famiglia aveva sempre avuto un legame con lo sport: il nonno, infatti, realizzava scarpe da calcio e pattini a rotelle su misura per atleti. Mattia iniziò a giocare a calcio all’età di 5 anni, passando poi all’Ac Noventa e successivamente al Gainiga e al Meolo.

Tuttavia, la sua vita cambiò drasticamente due anni fa. Dopo vari controlli, poco prima di Natale, arrivò la terribile diagnosi. Nonostante la malattia, Mattia non ha mai perso la sua forza e il suo sorriso, diventando un esempio di coraggio per tutti coloro che gli erano vicini. In un momento di relativa tregua dalla malattia, organizzò un viaggio a Barcellona, mostrando la sua passione per la vita e per i viaggi.

Ma la sua forza più grande è stata quella di voler lasciare un messaggio per ogni persona che gli voleva bene.

L’ultimo era destinato alla sua famiglia. Un messaggio che la famiglia ha deciso di rendere pubblico, come un insegnamento per tutti i giovani: “Non hai bisogno di niente, oltre alla tua famiglia. Questo è quello che penso… Sono tranquillo, come sempre. Mi dispiace per chi mi è venuto dietro… Mi mancano già i tagliolini di Carmine”.

Questo era Mattia, un giovane che ha insegnato a tutti il vero senso della vita, e che ha voluto essere ricordato per come ha vissuto, non per come è mancato.