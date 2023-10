Federica Pellegrini parla della gravidanza: quando nascerà la piccola e come la chiameranno

Nel corso di un’intervista nel salotto di Silvia Toffanin, Federica Pellegrini ha parlato della sua avventura nel mondo della maternità ed ha spiegato come sta vivendo l’attesa della figlia.

Le sue rivelazioni hanno commosso la conduttrice di Verissimo.

Federica Pellegrini: “Mi sono informata sul parto in acqua”

La piccola primogenita di Federica Pellegrini e Matteo Giunta nascerà a fine dicembre:”Nascerà tra Natale e Capodanno, la nonna spera che nasca il 30 dicembre come lei” ha spiegato la Divina, che con il marito ha annunciato la gravidanza quando era già avanzata:”Ero oltre il quarto mese, lo abbiamo detto quando non potevamo più aspettare”.

Il nome è già stato scelto, ma per ora in casa la piccola viene chiamata “meringa” – soprannome inventato dal padre.

Matteo Giunta, dal canto suo, ha dichiarato di stare valutando di assistere al parto e quando gli si chiede se è pronto, risponde: “Pronto è una parola grossa.

Spero di non essere un padre troppo protettivo ma sento che sarò molto geloso”. Il parto potrebbe essere in acqua, in linea con il talento della Divina:”Mi sono informata, per me è un ambiente naturale”.

Quel che è certo è che la piccola riceverà un’educazione allo sport:”L’idea è quella di una bambina sportiva.

Poi sceglierà lei la sua strada”.