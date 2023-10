La Rai ha deciso di non permettere la partecipazione di Fedez a “Belve“, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. Nonostante il rapper avesse accettato l’invito della giornalista dopo una lunga trattativa, da viale Mazzini è arrivato un netto rifiuto. Le tensioni tra la Rai e Fedez non sono una novità. Il rapporto […]

La Rai ha deciso di non permettere la partecipazione di Fedez a “Belve“, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. Nonostante il rapper avesse accettato l’invito della giornalista dopo una lunga trattativa, da viale Mazzini è arrivato un netto rifiuto.

Le tensioni tra la Rai e Fedez non sono una novità. Il rapporto tra il cantante e l’emittente è stato turbolento negli ultimi anni, con diverse polemiche che hanno coinvolto entrambe le parti. Una delle più recenti riguarda le dichiarazioni dell’influencer Chiara Ferragni, moglie di Fedez, che durante la campagna elettorale dell’agosto 2022 aveva criticato la politica del partito di Giorgia Meloni, FdI, sull’aborto nelle Marche.

Tutto è iniziato a febbraio, quando Fedez ha ricevuto un invito diretto da Francesca Fagnani per partecipare al programma. Tuttavia, durante il Festival di Sanremo, il rapper aveva declinato l’offerta. In quel periodo, il suo podcast “Muschio Selvaggio“, condotto insieme a Luis Sal, era in onda su Rai 2 e RaiPlay. Durante una delle puntate, Fagnani era stata ospite e aveva discusso con Fedez della sua decisione di non partecipare a “Belve”.

Nonostante le iniziali esitazioni, Fedez aveva successivamente accettato di partecipare al programma.

Tuttavia, la Rai ha deciso di non permettere la sua partecipazione, riacutizzando le tensioni tra le due parti.

Le controversie tra Fedez e la Rai sono numerose. Durante il Festival di Sanremo, il rapper aveva baciato Rosa Chemical sul palco, causando polemiche e tensioni personali con Chiara Ferragni. In un’altra occasione, Fedez aveva criticato alcuni politici italiani, mostrando una foto di Galeazzo Bignami in divisa da nazista. Inoltre, aveva espresso il suo sostegno ai diritti LGBTQ+ e aveva criticato le posizioni della Lega sul Ddl Zan.

Fedez aveva anche accusato la Rai di voler censurare il suo testo durante il Concerto del Primo maggio 2021.

L’emittente aveva negato le accuse, ma il rapper aveva pubblicato una telefonata con la vicedirettrice di Rai 3, Ilaria Capitani, sostenendo il contrario.

Dopo le accuse, la Rai aveva annunciato di voler procedere legalmente contro Fedez. Tuttavia, la querela era stata successivamente ritirata. Nonostante le tensioni, Fedez era stato ospite del programma “Che tempo che fa” di Fabio Fazio, segnando un momento di apparente conciliazione tra le parti.

Tuttavia, come dimostra l’ultimo episodio riguardante “Belve”, le polemiche tra Fedez e la Rai sono destinate a continuare.