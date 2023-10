Belen Rodriguez ha di nuovo i riflettori puntati addosso. Stavolta, però, il motivo non riguarda i fatti amorosi, cui i fan sono ormai abituati, ma questioni ben più serie, che riguarderebbero la salute.

Tutto è iniziato quando la showgirl non si è presentata nel programma di Alessandro Cattelan, che va in onda in seconda serata su Rai2. Ma vediamo cosa è successo.

Belen, l’assenza al programma di Cattelan

L’ultima puntata del programma di Cattelan, che va in onda in seconda serata su Rai2, è iniziata con una premessa: il conduttore ha infatti spiegato al pubblico che ci sarebbe dovuta essere come ospite Belen Rodriguez, ma che poi l’ospitata è saltata.

Il conduttore, tuttavia, ha ironizzato sulla questione, mostrando al pubblico una foto pubblicata da Belen su Instagram il giorno prima con un drink e dei sigari, come a far intendere di non credere che l’assenza fosse dovuta a problemi di salute, spiega The Wise Magazine.

Fabrizio Corona: “Belen non sta bene e va lasciata in pace”

Le parole di Cattelan hanno fatto molto rumore, e la risposta non si è fatta attendere da parte di chi difende Belen a spada tratta. All’indomani della trasmissione infatti, a prendere le difese di Belen sono stati Fabrizio Corona, che ha detto che Belen non sta bene e va lasciata in pace, anche Alessandro Rosica, esperto di gossip e noto come l’Investigatore Social.

Corona, in particolare ex compagno di Belen, è tornato a parlare dei problemi della showgirl anche ieri nella trasmissione “Domenica In” di Mara Venier. “Magari Belen non sta bene – ha detto – avrebbe bisogno di un aiuto ma non entro nel merito… Sai che non sta bene, evita, no? Anche la tua amica Sabrina Ferilli l’ha difesa, e ha fatto bene”, ha affermato l’ex fotografo dei vip davanti a Venier, che ha rivelato che Belen sarebbe dovuta andare anche a “Domenica In”, ma sarebbe saltata anche questa ospitata.

La conduttrice ha però precisato: “Belen verrà, appena ha voglia di venire”.

L’esperto di gossip: “Auguro a Belen di riprendersi nonostante tutto”

Alessandro Rosica ha scritto su Instagram: “Purtroppo molti di voi mi state facendo notare quanto Belen stia dimagrendo Le auguro di riprendersi nonostante tutto”. Poi ha anche risposto in modo diretto a Cattelan, spiegandogli che non è detto che una donna che sorseggia un drink, o sorride sta bene.

La cosa più preoccupante per i fan è stata leggere proprio sulla pagina social di Rosica che Belen “non sta bene, sta lottando con un vero e proprio diavolo che l’ha sempre tormentata”.

Per questo tutto il suo numeroso pubblico è dispiaciuto e preoccupato e si sta chiedendo quale male stia attanagliando il cuore e il corpo di Belen Rodriguez.