Diego, 17 anni, morto durante un’escursione: dove è stato ritrovato il corpo

L'allarme era stato dato dai genitori, allarmati per non averlo visto tornare a casa a Valbondione

Diego Sangalli, 17enne dI Ghisalba, è morto in seguito ad un’incedente avvenuto durante un’escursione la cui dinamica è ancora da definire.

A quanto pare sarebbe caduto in un canalone.

Diego morto dopo essere caduto in un canalone: i soccorsi

L’allarme è stato dato dalla madre, che lo aspettava a casa a Valbondione: il giovane Diego era partito per un’escursione in Val Seriana, sul Pizzo Parola. A quanto pare quando è arrivato nei pressi del laghetto di Coca sarebbe caduto in un canalone ed è morto per l’impatto.

Ore dopo, dopo una lunga ricerca, il suo corpo è stato recuperato da un elicottero del 118.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco di Bergamo e Clusone, il Socorso alpino ed i carabinieri.

Diego Sangalli era giovanissimo: appena 17enne, Diego era un grande appassionato di calcio e tifoso dell’Inter. Sognava di diventare musicista: studiava indirizzo musicale all’istituto superiore Secco Guardo a Bergamo e suonava la tuba nella banda di paese.