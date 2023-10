La nuova vita delle cabine telefoniche: diventeranno “stazioni intelligenti”

Un nuovo capitolo si apre per le familiari cabine telefoniche Tim, che stanno per essere riconvertite in “stazioni intelligenti” rivoluzionando il panorama urbano italiano. In un mondo sempre più digitale, queste nuove postazioni non solo risveglieranno la nostalgia di un tempo passato, ma diventeranno fulcri multifunzionali per una vasta gamma di servizi e informazioni.

Niente più telefonate: saranno utili ai cittadini come “centri di attività”

Tim ha svelato in anteprima al pubblico durante l’Italian Tech Week le “stazioni intelligenti”, un progetto ambizioso nato in collaborazione con Urban Vision.

Mentre le cabine telefoniche tradizionali sono in via di dismissione, queste nuove strutture digitali promettono di essere una risorsa essenziale per le città, offrendo servizi che vanno ben oltre la semplice telefonata.Le “stazioni intelligenti” saranno centri di attività, permettendo agli utenti di ricaricare gli smartphone, effettuare pagamenti digitali, acquistare biglietti per eventi e musei, e persino chiamate gratuite. Il design completamente rinnovato renderà le nuove cabine inclusivi e accessibili a tutti, con particolare attenzione alle persone con disabilità motorie, barriere linguistiche o visive.Il progetto sarà lanciato a Milano, dove saranno installate inizialmente 450 postazioni.

Il Comune di Milano sarà il pioniere di questa iniziativa, sottolineando l’impegno della città nel promuovere una visione moderna e tecnologicamente avanzata. Dopo il successo iniziale, l’iniziativa si estenderà a altre 13 principali città italiane, con un totale di circa 2.500 cabine digitali previste.

Le cabine come presidio di sicurezza per le donne

Pietro Labriola, Amministratore Delegato di Tim, ha spiegato: “Con questo progetto trasformiamo la cabina tradizionale, nata negli anni ’50, in uno sportello multiservizi di nuova generazione che contribuirà a rendere le nostre città più sostenibili.” Questa iniziativa non solo sfrutta una parte del patrimonio ormai superato dalle abitudini moderne, ma lo trasforma in un presidio di sicurezza per le donne.

Le cabine digitali saranno dotate di un tasto “Women+” per segnalare in tempo reale situazioni di pericolo, un passo avanti nella lotta contro la violenza e la microcriminalità.Le stazioni digitali non si limitano a offrire servizi pratici, ma fungono anche da hub informativi. Forniranno informazioni istituzionali, offerte artistiche della città, elenchi di cinema, teatri, musei, concerti ed eventi.

Inoltre, offriranno servizi utili come prenotazioni di taxi, previsioni meteo e informazioni sulla viabilità. Con questa iniziativa, Tim non solo abbraccia la modernità tecnologica ma dimostra un impegno tangibile nei confronti dell’inclusività, della sicurezza urbana e del miglioramento della qualità della vita nelle città italiane.