Maxi incendio in una stazione di polizia: oltre 100 feriti. Si temono vittime

Un grave incendio ha colpito una stazione di polizia di Ismalia, in Egitto, causando almeno 100 feriti e suscitando timori di possibili vittime. L’emittente Al-Arabiya ha riferito che molti dei feriti hanno riportato ustioni gravi e problemi respiratori. Nonostante le notizie in circolazione, le autorità del Cairo non hanno ancora confermato il bilancio delle vittime.

Immediatamente dopo l’incendio, diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute sul luogo, riuscendo a domare le fiamme. In seguito all’incidente, è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutti gli ospedali della città del Canale di Suez, pronti ad accogliere l’alto numero di pazienti feriti.

Il ministro degli Interni egiziano, il generale Mahmoud Tawfiq, ha dichiarato di essere in stretto contatto con le squadre antincendio e di monitorare la situazione di chi si trovava all’interno della struttura al momento dell’incendio.

L’emittente Al Arabiya ha inoltre annunciato l’avvio di un’indagine ufficiale per determinare le cause dell’incendio e comprendere come le fiamme abbiano potuto diffondersi con tale rapidità.