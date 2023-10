Oggi è una giornata triste per il mondo dello spettacolo italiano. Tommaso Accardo, noto al grande pubblico per essere stato la spalla di Fiorello in televisione e in numerosi spot pubblicitari, si è spento all’età di 84 anni. L’attore viveva a Mentana, in provincia di Roma. Nato a Gibellina, in provincia di Trapani, Accardo ha […]

Nato a Gibellina, in provincia di Trapani, Accardo ha avuto una carriera ricca e variegata. Con Fiorello ha preso parte a diversi spot pubblicitari, in particolare per compagnie telefoniche. I due hanno anche collaborato nel varietà televisivo “Stasera pago io“, riscuotendo grande successo e affetto da parte del pubblico.

Ma la carriera di Accardo non si limita solo alla collaborazione con Fiorello.

L’attore ha recitato in alcuni episodi della serie tv “Boris” e, nel 1985, ha preso parte al film “Mezzo destro mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone” al fianco di Gigi e Andrea, consolidando la sua presenza nel panorama cinematografico italiano.

Fiorello, profondamente addolorato per la perdita dell’amico e collega, ha voluto ricordarlo con un post sui social: “Ciao Tommasino”. Un saluto carico di affetto e nostalgia, che riflette il legame speciale tra i due.