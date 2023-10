Sette anni appena, una piccola vita fatta di sogni e sorrisi. Bellissimi, come lo era lei: una bambina deliziosa, che amava giocare con il suo cagnolino e le Barbie

Un lutto devastante quello che ha colpito la famiglia Tonutti: la mamma Carol, il papà Mirko ed il fratellino piangono la morte del loro dolce angioletto. Amalia Giannina Tonutti è morta all’ospedale di Udine venerdì pomeriggio a causa di un malore che l’aveva colpita due giorni prima. E, adesso, l’intero quartiere di Udine Est si stringe nel dolore dei familiari. “Voleva fare la youtuber”, ricordano i suoi cari. Era una bambina sorridente e piena di vita.

Un malore subdolo l’ha strappata all’affetto dei suoi familiari e ad una comunità che la adorava.

“Ogni giorno che passa mi rendi sempre più felice», scriveva il padre sul suo profilo Facebook nel 2016, anno di nascita della piccola Amalia Giannina.

La bimba era nata il 29 gennaio e nel 2023 aveva compiuto sette anni. Andava in seconda elementare e frequentava la “Mazzini” nel quartiere di Godia, in via Bariglaria.

Oggi martedì 4 ottobre l'ultimo saluto ad Amalia Giannina sarà dato nella chiesa di Gesù Buon Pastore, in via Riccardo Di Giusto.