Il mondo della musica è in lutto: è morto il padre di Gianluca Grignani. La notizia è stata resa nota dallo stesso cantautore attraverso un post su Instagram, in cui ha condiviso una foto di lui da bambino insieme al padre. Nel post, Grignani cita un passaggio del brano “Quando ti manca il fiato“, dedicato proprio al suo genitore e presentato all’ultimo Festival di Sanremo: “E per il resto ognuno giudichi se stesso. Ciao papà”.

Il brano, di natura intima e struggente, racconta il complicato rapporto tra Grignani e suo padre. “È nata di getto, dopo una telefonata inattesa di mio padre”, aveva rivelato il cantautore in occasione della sua esibizione a Sanremo.

Una telefonata in cui, dopo anni, il padre gli chiedeva se avrebbe partecipato al suo funerale. Nonostante avesse già presentato la canzone in un altro festival, Grignani decise di ritirarla, sentendo di non essere ancora pronto.

Il testo del brano è ricco di emozioni e ricordi: “Mio padre tornava la sera” e “Mio padre era uno dei tanti. Ma era il mio eroe quando mi sorrideva”. Ma è anche una canzone di perdono e di amore incondizionato, come si evince dalle parole “Ciao papà o addio papà io ti perdono” e “Perché tu sappia che ti amo lo stesso e per il resto ognuno giudichi se stesso”.

I fan di Grignani hanno inondato il post con messaggi di affetto e solidarietà. Molti sottolineano la profondità del brano e come, attraverso di esso, il cantautore sia riuscito a esprimere tutto ciò che aveva tenuto dentro per cinquant’anni. “Lui ha avuto il tempo di ascoltarla e da lassù sarà orgoglioso di te“, scrive un fan, mentre un altro aggiunge: “Con la tua canzone lo hai salutato nel più bel modo che si potesse fare”.