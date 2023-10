In Europa chi usa Facebook e Instagram potrà accedere ad una versione a pagamento che non prevede la pubblicità. Il costo mensile dipenderà dal tipo di accesso prescelto: da desktop ammonterà a 10 euro per ogni account, mentre da mobile si arriverà a pagare circa 13 euro (in virtù delle commissioni che Apple e Google addebitano per i pagamenti in-app). Ogni account aggiuntivo costerà circa 6 euro. E’ questo riporta oggi Repubblica.

In realtà, già nel 2018, di fronte al Congresso Usa, Zuckerberg aveva aperto alla possibilità di un “abbonamento” per gli utenti che vogliono liberarsi dalla pubblicità.

In quell’occasione Zuckerberg aveva detto che, comunque, “esisterà sempre una versione free di Facebook”.

Meta – l’azienda che controlla Facebook, Instagram e Whatsapp – ha studiato questa strategia per aggirare le nuove norme europee a protezione della privacy. Lo scorso dicembre, infatti, l’UE ha ritenuto inappropriate le modalità con cui Meta richiede ai suoi utenti il permesso di mostrare annunci pubblicitari personalizzati in base alla loro attività online.

I “termini di servizio”, spiega Repubblica, che gli utenti devono accettare per accedere alle piattaforme social, insomma, non sono più sufficienti a giustificare tale pratica.

Di conseguenza Meta sta pensando di offrire un’alternativa agli utenti: Facebook e Instagram resteranno gratuiti per tutti coloro che sono disposti a visualizzare sulla propria timeline annunci mirati. Tutti gli altri, vale a dire coloro che non voglio condividere con Meta la loro attività sul web, dovranno necessariamente abbonarsi.

Una versione “premium” di Facebook e Instagram in realtà esiste già ed è disponibile in diversi Paesi del mondo tra cui l’Italia. Si chiama “Meta Verified”. Pagando 13,99 euro al mese (da desktop, 16,99 da mobile) si può ottenere una spunta blu che verifica l’account e servizi aggiuntivi che limitano, per esempio, i rischi di un furto d’identità.

Facebook e Instagram senza pubblicità, invece, sono una novità – annunciata da un’esclusiva del Wsj – che interesserà per il momento soltanto l’Europa.