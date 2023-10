Incidente TheBorderline, lo straziante video del padre di Manuel: “Cosa è successo”

Sopravvivere alla morte di un figlio è forse una delle condanne peggiori. Lo sa bene Marco Proietti, il papà di Manuel, ucciso da un Suv a Casal Palocco lo scorso giugno. L’uomo ha condiviso sul suo profilo Instagram, un video del piccolo Manuel che spazza a terra. In sottofondo, la canzone di J-Ax, “Tutto tua madre”.

La tragedia

L’incidente è avvenuto in via di Macchia Saponara nel pomeriggio di mercoledì 14 giugno 2023 a pochi passi dalla scuola che frequentava Manuel. Elena e i suoi bimbi stavano tornando dalla festa di fine scuola quando il suv si è schiantato contro la citycar. Secondo le testimonianze raccolte la Lamborghini Urus viaggiava ad altissima velocità: già il giorno prima era stata avvistata, mentre sgommava per le vie del quartiere, anche nelle strade più vicini a supermercati e asili.

“Con quel che resta del mio cuore”

Subito dopo l’incidente, Marco Proietti scrisse su Instagram: «Volevo esprimere con quel che resta del cuore mio, di Elena e della piccola Aurora un ringraziamento a voi che avete pregato, donato e anche solo pensato al nostro Manuel, strappato da questo mondo infame.

Le indagini ora, si concentrano sulle telecamere

Oltre all’inchiesta per omicidio stradale in cui è indagato lo youtuber Manuel Di Pietro, il 20enne alla guida della Lamborghini Urus, la Procura ha ora aperto un’indagine parallela a carico di ignoti per favoreggiamento.

I pm vogliono capire che fine abbiano fatto le due telecamere a bordo del Suv che molto probabilmente hanno ripreso il momento dell’incidente in via di Macchia Saponara. A parlare agli investigatori della presenza delle telecamere sono stati gli youtuber stessi, conosciuti come i The Bordeline. Agli inquirenti Ramon Vito Loiacono aveva riferito di essere seduto nel sedile centrale posteriore con in mano una telecamera, mentre Simone Dutti gestiva l’altra.

Ma la polizia municipale non le ha mai trovate e ora i magistrati proveranno a stabilire se le due Sony sono state portate via dall’indagato o su suo suggerimento da qualche complice, o chi altri sia dietro la loro scomparsa.

Il video postato da Marco

E’ la prima volta che il papà del bimbo travolto dal Suv, guidato da uno degli youtuber, propone un filmato di suo figlio sui social. Per chi non conoscesse quella canzone, è un testo dedicato alla paternità, alla gioia di essere genitore, ma anche alla difficoltà che ci sono in una coppia prima di avere figli.

“Sai che la mamma aspettava un bambino ma dopo l’ha perso, io come paralizzato da un brutto sogno mentre lei piangeva e cadeva in ginocchio. E in quel momento mi si è rotto qualche cosa dentro, per la prima volta mi sono sentito vecchio, vittima di una fattura, una stregoneria” è uno dei passaggi della canzone.