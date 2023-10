Le condizioni di Mister Pella Pazzo avevano già fatto preoccupare il suo nutrito pubblico qualche giorno fa, quando era stato ricoverato in ospedale proprio in seguito a un malore

Il mondo del web e dei social network in lutto per la morte di Mister Pella Pazzo, famosissimo soprattutto su TikTok, dove vanta oltre un milione e mezzo di follower: il giovane, al secolo Lorenzo Della Femine, è morto nel pomeriggio di ieri, lunedì 2 ottobre.

Secondo quanto si apprende, riferisce Fanpage, sarebbe stato stroncato da un malore improvviso a soli 40 anni. Il decesso è sopraggiunto presso la clinica Villa dei Fiori di Acerra a causa di un arresto cardiocircolatorio, come confermato al giornale da fonti qualificate: Della Femine lascia moglie e tre figli. Sia in ospedale che a Casalnuovo, dove il 40enne viveva, sono giunti i carabinieri: non si segnalano, però, problemi di ordine pubblico.

Le condizioni di Mister Pella Pazzo avevano già fatto preoccupare il suo nutrito pubblico qualche giorno fa, quando era stato ricoverato in ospedale proprio in seguito a un malore. Era stato proprio lui a spiegare, in un video sui social, che il ricovero era stato necessario dopo aver accusato un malore causato dai tanti farmaci assunti nell’ultimo periodo: il Tiktoker aveva da poco scoperto, infatti, di soffrire di labirintite.

Pochi mesi fa, nel marzo scorso, il noto TikToker era finito al centro di polemiche dopo che era saltato fuori che viveva abusivamente in una casa popolare a Casalnuovo, nella provincia di Napoli, nonostante un ordine di sfratto emesso dal sindaco Massimo Pelliccia, riporta sempre Fanpage.

Della Femine era stato raggiunto, per l’occasione, da una troupe del programma di Rete 4 “Fuori dal coro”, che gli chiedeva contezza della situazione.