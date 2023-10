Timbravano il badge e poco dopo uscivano per andare a fare spesa o al centro scommesse durante l’orario di lavoro. Per questo motivo, 101 dipendenti della Rap, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti di Palermo, sono ora indagati dalla Procura guidata da Maurizio De Lucia.

LEGGI ANCHE: Lucarelli al vetriolo contro Giambruno: “Ti comporti proprio come la Meloni”

L’accusa è di truffa aggravata

Nel corso dei pedinamenti qualcuno è stato visto, in orario di servizio, entrare in un condominio con una ragazza o apparecchiare i tavoli della trattoria del fratello. Altri si allontanavano dal lavoro dopo aver timbrato anche per altri colleghi per poi sedersi al tavolo di un bar.

Tra i dipendenti c’era chi timbrava con un badge jolly che si trovava in portineria per agevolare numerosi colleghi per poi trascorrere alcune ore nel centro scommesse che si trova in via Pecori Giraldi. Adesso sono accusati di truffa aggravata, false attestazioni o certificazioni e appropriazione indebita.

L’indagine

L’indagine, svolta dal nucleo operativo della compagnia di Palermo Piazza Verdi, nasce da accertamenti disposti dopo la denuncia di una funzionaria. La donna aveva presentato un esposto lamentando furti di carburante dai mezzi della società.

L’inchiesta è andata avanti da maggio a luglio 2023. Gli indagati sono stati pedinati e controllati per giorni. Gli episodi di assenteismo accertati sono stati 1385. Gli inquirenti hanno stimato per la società un danno economico di quasi 40.000 euro per un ammontare di 2800 ore di assenza.

Il sindaco: “Spero venga fatta luce”

Il sindaco Roberto Lagalla ha dichiarato: “Esprimo sdegno per i particolari che stanno emergendo dall’operazione dei carabinieri alla Rap, su impulso della Procura della Repubblica. Il mio augurio è che, per il bene dell’azienda e dell’amministrazione, venga fatta piena luce su tutta la vicenda e sugli eventuali responsabili e ai vertici della Rap chiedo che vengano adottati tutti i procedimenti disciplinari possibili previsti in questi frangenti”.

LEGGI ANCHE: Operaio schiacciato tra due mezzi nel deposito Ama, è gravissimo