Un’ombra di mistero avvolge un presunto incidente coinvolgente un sottomarino d’attacco a propulsione nucleare Type 093 della marina militare dell’Esercito popolare di liberazione cinese. La storia, riportata in esclusiva dal Daily Mail, ha attirato l’attenzione mondiale, sollevando interrogativi sulla sicurezza delle missioni subacquee militari cinesi.

Il sottomarino rimasto impigliato in una trappola

Secondo il quotidiano britannico, l’intelligence britannica avrebbe diffuso dettagli di un grave incidente avvenuto lo scorso agosto, che avrebbe causato la morte di 55 membri dell’equipaggio del sottomarino cinese.

Il Type 093, noto anche con la denominazione NATO “Shang”, si sarebbe impigliato in una trappola subacquea precedentemente posizionata dalle forze cinesi per proteggere le acque del Mar Giallo da intrusioni straniere, in particolare da parte di sottomarini statunitensi e dei loro alleati.

Il rapporto dell’intelligence afferma che l’urto con l’ostacolo avrebbe causato danni ai sistemi del sottomarino, richiedendo sei ore per le riparazioni e il ritorno in superficie dell’imbarcazione. Durante questo periodo critico, un “guasto catastrofico” al sistema di rigenerazione dell’aria avrebbe portato alla morte per ipossia di 17 marinai e 22 ufficiali, tra cui il comandante del sottomarino, Xue Yong-Peng.

La Cina nega l’incidente

La Cina, ufficialmente, ha negato categoricamente che l’incidente sia mai avvenuto, definendo le indiscrezioni come “completamente false“. Tuttavia, secondo fonti non ufficiali, Pechino avrebbe rifiutato offerte di assistenza internazionale in seguito all’incidente.

Quanto al destino del sottomarino, rimane ancora incerto se sia stato recuperato o se sia andato definitivamente perduto a causa dell’incidente.

Questo enigma solleva preoccupazioni sulla trasparenza delle operazioni subacquee cinesi e solleva domande sulla gestione della sicurezza in uno dei rami più avanzati delle forze armate del paese.

Mentre la veridicità delle affermazioni rimane da confermare, l’attenzione internazionale è ora concentrata sulle risposte che la Cina potrebbe fornire riguardo a questo presunto incidente nucleare e sulla sorte del suo sottomarino Type 093.