Fedez in ospedale, Chiara Ferragni rompe il silenzio

La notizia del ricovero di Fedez ha scosso il mondo dei social e dei fan del noto rapper italiano. Dopo una settimana di silenzio, Chiara Ferragni ha deciso di rompere il silenzio sui social per ringraziare tutti coloro che hanno mostrato il loro sostegno in questo momento difficile.

Fedez è stato ricoverato giovedì scorso all’ospedale Fatebenefratelli di Milano a seguito di due ulcere che gli hanno causato un’emorragia interna. Una situazione che ha preoccupato non solo la famiglia ma anche l’intera comunità dei fan e follower.

“Vi leggo e vi sono grata”, ha scritto Ferragni su X, senza specificare ulteriori dettagli sulle condizioni di salute del marito. Il post ha immediatamente ricevuto un’ondata di like e commenti, dimostrando quanto sia sentito l’affetto per la coppia.

Solo ieri, Ferragni aveva scelto di non commentare la situazione, forse per rispetto e per dare priorità alla privacy in un momento così delicato. Ma il messaggio di oggi mostra quanto sia importante per lei il sostegno della sua community in questi momenti.

La speranza è che Fedez possa riprendersi al più presto e che la coppia possa tornare alla loro vita quotidiana, circondata dall’affetto dei loro cari e dei loro innumerevoli fan.