Ilary Blasi dovrà ridare i celebri Rolex all’ex marito Francesco Totti. Lo ha deciso il tribunale ed ha anche definito la data del trasferimento degli orologi da Blasi a Totti: in quella data i due ex coniglio, che sono in freddi rapporti, dovranno di nuovo trovarsi faccia a faccia, mentre un perito verificherà l’autenticità di beni di lusso per i quali la coppia sembra aver speso moltissime energie.

I rolex della discordia: portati via per ripicca?

Il 6 ottobre 2023, in una banca vicina alla villa all’Eur che per anni è stata la residenza della coppia, avverrà il trasferimento dei Rolex da Ilary Blasi a Francesco Totti. Di questi orologi e della loro storia si venne a sapere grazie all’unica intervista che il Capitano fece poco dopo il divorzio: nel corso della chiacchierata spuntò fuori il discorso dei Rolex, presi da Ilary e nascosti per ripicca. Lei, invece, ha sempre raccontato che i Rolex sarebbero stati un regalo: 2 o forse 4, e non 7-8 come ritiene il Pupone. Ad un certo punto il giudice aveva definito per i gioielli un “affidamento congiunto” di cui Ilary aveva detto a Striscia La Notizia: “Non ci ho capito niente, faremo come con i figli”.

I figli, dal canto loro, sembrano non rappresentare un problema e sui 3 ragazzi gli accordi sarebbero più facili, anche se prevederebbero fredde e stringate comunicazioni tra i due genitori.