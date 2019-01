Meteo, nuova irruzione artica: in arrivo crollo delle temperature e neve

Meteo, preparate sciarpa e cappello: torna la neve

Giovedì e venerdì l’apice del freddo artico

Se in questi giorni il freddo ha dato una leggera tregua all’Italia, nelle prossime ore si assisterà a un netto. Tutta colpa della seconda sferzata artica della stagione , che inoltre alimenterà ilresponsabile del peggioramento al. Torna sulla dorsale appenninica meridionale lae continuano i temporali sulle Isole Maggiori, sferzate da venti di Maestrale. Dopo una pausa sabato 12 gennaio, da domenica continuerà il ribasso delle temperature.Il minimo depressionario richiama aria umida e fredda, proveniente ancora una volta dal. Mentre nelcontinuerà ad esserci un tempo generalmente, sferzate di freddo e neve continueranno a flagellare il versante adriatico del Centro-Sud.Da stasera le zone più colpite da una sensibile diminuzione della quota in cui nevicherà sono, Marche,e parte di Calabria, Campania e Lazio. Si va daiin Abruzzo, aidi Campania, Puglia e Sardegna: in quest’ultima Regione ci sarà inoltre mare mosso dovuto alMentre al Nord la situazione meteo continua a migliorare, con una lieve attenuazione della nebbia, ledel Sud Italia continueranno a ricevere aria gelida in entrata a causa della bassa pressione.10 gennaio,in Abruzzo e Marche, ma seguiteranno a scendere bassi i fiocchi bianchi anche in Puglia. Nel resto del Meridione, specie in Calabria e Campania, Sicilia occidentale, Basilicata, e nel Centro in Lazio e Umbria.Persiste una leggera flessione delle temperature, con un abbassamento della minima di sera e prima mattina. L’abbassamento della colonnina di mercurio continuerà, ma la giornata darà una tregua alle nevicate che si alzano sopra la quota dei 300 metri. Un leggero, dunque, che si concretizzerà sabato, nonostante continueranno i forti venti e le mareggiate.