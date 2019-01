Gli addii a Luca Cardillo sconfitto dal tumore, Fiorello: "Grande esempio"

L’affetto di Fiorello

#LucaCardillo Ha lottato con tutte le sue forze. Sempre con il sorriso sulle labbra . Grande esempio di coraggio e dignità! Grazie per quello che ci hai insegnato❤️— Rosario Fiorello (@Fiorello) January 14, 2019

La sua lotta contro unaveva colpito tutta l’Italia. Quando ieri mattina è giunta la notizia cheera morto , la commozione si è diffusa ovunque. Suisono piovuticommossi per la triste perdita da amici e personaggi dello spettacolo. Il 23enne con la passione per il cinema è infatti entrato nel cuore di tutti.Il giovane 23enne aveva commosso il popolo d’Italia, tanto che in moltissimi avevano contribuito allaper assicurargli un costoso intervento negli USA . L’unico intervento che gli avrebbe permesso di continuare a sognare il suo futuro come attore. Purtroppo, però, i medici hanno deciso di non operarlo visti i gravi rischi in cui sarebbe incorso. Ieri mattina il giovane è stato sopraffatto dal suo raro cancro alla gamba destra e si è spento nella sua casa a, in Sicilia. Dopo la triste notizia, tanto è l’affetto che è stato mostrato nei suoi confronti., che era stato profondamente colpito dalla storia del giovane, suha parlato di lui con tenerezza e riconoscenza: “Ha lottato con tutte le sue forze. Sempre con il sorriso sulle labbra. Grande esempio di coraggio e dignità! Grazie per quello che ci hai insegnato!”.Anche la conduttricee i giornalistihanno parlato di come come Luca Cardillo sia stato un esempio per tutti con la sua instancabile forza di volontà., il centrocampista del Catania, ha invece lasciato su Instagram un messaggio commovente: “No Luca, non hai perso. Te ne sei andato con addosso ancora ladi poter riuscire a cambiare le cose per poter sconfiggere la tua malattia”. Gli amici del giovane sono quelli che lo ricordano in maniera più vivida e nelle loro parole è palpabile il peso della tristezza per aver perso un ragazzo così speciale. Così scrive Alessandro: “il tuo ‘e vabbè, niente ci fa’ di fronte ai problemi”. Federica di lui ricorda benissimo “ile la voglia di vivere”, mentre Denise lo descrive come il suo “migliore amico,, raggio di sole nella tempesta” che ha deciso di volare in paradiso.